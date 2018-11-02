Всесвітня боксерська організація (WBO) підвела підсумки 2018 року.

Всесвітня боксерська організація (WBO) на щорічному з’їзді підбила підсумки року за два місяці до його завершення.

На думку організації, найкращим боксером року став американець Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО), який виступає у напівсередній вазі.

У 2018 році він провів 2 поєдинка: 9 червня Кроуфорд завоював пояс WBO у бою з австралійцем Джеффом Хорном, а 13 жовтня захистив титул у поєдинку з Хосе Бенавідесом.

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Найкращим боєм року організація визнала поєдинок Шо Кімура — Косей Танака, який пройшов 24 вересня в Японії.

А ось поразку Сергія Ковальова від Елейдера Альвареса визнали головною сенсацією року.

Раніше президент UFC Дейна Вайт розповів, за яких умов відбудеться бій між Флойдом Мейвезером і Хабібом Нурмагомедовим.

Фото: WBO.