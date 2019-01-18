Форвард Лестера Джеймі Варді провів тренування у костюму супергероя коміксів Marvel Людини-павука.
Форвард Лестера Джеймі Варді провів тренування команди у костюмі супергороя Людини-павука.
Про це повідомляє офіційний сайт Лестера.
Перед початком тренування Варді причаївся за кущами і вистрибнув з криком перед своїми партнерами та тренерським штабом.
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Така витівка футболіста більше розсмішила його одноклубників, аніж налякала.
Guess who pic.twitter.com/nhQdCoSCRm
— Leicester City (@LCFC) 17 января 2019 г.
Сам Варді схоже, вподобав костюм Людини-павука і провів в цьому образі все тренування.
Training with a difference for @Vardy7 ahead of #WolLei pic.twitter.com/zqkbTtuQcd
— Leicester City (@LCFC) 17 января 2019 г.
У наступному турі англійської Прем’єр-ліги Лестер зіграє з Вулвергемптоном. Після 22-турів лиси посідають восьме місце у таблиці.
Раніше Манчестер Юнайтед виплатив Жозе Моурінью компенсацію за дострокове розірвання контракту.
Фото: Leicester City.