Форвард Лестера Джеймі Варді провів тренування команди у костюмі супергороя Людини-павука.

Про це повідомляє офіційний сайт Лестера.

Перед початком тренування Варді причаївся за кущами і вистрибнув з криком перед своїми партнерами та тренерським штабом.

Така витівка футболіста більше розсмішила його одноклубників, аніж налякала.

Guess who pic.twitter.com/nhQdCoSCRm

Сам Варді схоже, вподобав костюм Людини-павука і провів в цьому образі все тренування.

Training with a difference for @Vardy7 ahead of #WolLei pic.twitter.com/zqkbTtuQcd

— Leicester City (@LCFC) 17 января 2019 г.