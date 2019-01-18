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Футболіст Лестера налякав партнерів у костюмі Людини-паука

Форвард Лестера Джеймі Варді провів тренування у костюму супергероя коміксів Marvel Людини-павука.

Варди в костюме Человеа-Паука

Форвард Лестера Джеймі Варді провів тренування команди у костюмі супергороя Людини-павука.

Про це повідомляє офіційний сайт Лестера.

Перед початком тренування Варді причаївся за кущами і вистрибнув з криком перед своїми партнерами та тренерським штабом.

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Така витівка футболіста більше розсмішила його одноклубників, аніж налякала.

Сам Варді схоже, вподобав костюм Людини-павука і провів в цьому образі все тренування.

У наступному турі англійської Прем’єр-ліги Лестер зіграє з Вулвергемптоном. Після 22-турів лиси посідають восьме місце у таблиці.

Раніше Манчестер Юнайтед виплатив Жозе Моурінью компенсацію за дострокове розірвання контракту.

Фото: Leicester City.

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