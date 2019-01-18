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Роналду і Хабі Алонсо постануть перед судом

Форвард Ювентуса Криштіану Роналду та тренер юнацької команди Реала Хабі Алонсо звинувачуються у фіскальному шахрайстві.

Хаби Алонсо

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду та наставник Реала U-16 Хабі Алонсо повинні постати перед іспанським судом, у вівторок 22 січня, за звинуваченнями у фіскальному шахрайстві.

Про це повідомляє британське видання The Mirror.

Футболіст Ювентуса вже домовився з іспанською владою про угоду, згідно з якою він заплатить £16,9 млн і буде засуджений до двох років тюремного ув’язнення умовно.

Раніше, іспанське казначейство звинуватило 33-річного португальця в ухиленні від сплати податків на суму £12,8 млн в період з 2011 по 2014 роки.

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В цей же день пройде слухання справи екс-зірки Ліверпуля та Реалу Хабі Алонсо. Прокуратура вимагає, щоб колишнього футболіста ув’язнили на 5 років, а також призначити штраф у розмірі £3,5 млн.

37-річний Алонсо звинувачується у фіскальному шахрайстві у період з 2010 по 2012 роки.

Окрім Алонсо на лаві підсудних опиняться його податковий консультант Іван Салдуа Аскуенага та голова консультаційної фірми Ігнасі Маестро Касанова.

Нагадаємо, у Криштіану Роналду візьмуть зразок ДНК у справі про зґвалтування Кетрін Майоргі, в якому звинувачують футболіста.

ФотоMaxiSports | Dreamstime.com.

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