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Welсome to Miami. Іспанські фанати жорстоко потролили Ла Лігу

Фанати іспанської Жирони потролили керівництво Ла Ліги через ідею провести матч проти Барселони в американському Майямі.

Welcome to Miami - фанаты Жирони потролили Ла Лигу

Влітку 2018 року іспанська Ла Ліга підписала контракт з американською медіакомпанією Relevent Sports. За угодою, деякі матчі іспанського чемпіонату можуть бути проведені у США.

Першою такою грою мала стати зустріч Жирони та Барселони в рамках 21 туру Прімери. Ла Ліга матч планувала провести у Майямі, однак Федерація футболу Іспанії виступила категорично проти такої ініціативи і добилася заборони на проведення внутрішніх ігор за межами країни.

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У підсумку гра пройшла у Жироні на Міському стадіоні Монтівілли і завершилася перемогою каталонців з рахунком 2:0.

Перед матчем фанати пригадали цю ідею Ла Ліги і відреагували відповідним чином, написавши на банері Welcome to Miami (Ред. – Ласкаво просимо до Майямі).

Фото: Carrusel Deportivo.

Також проти такого рішення виступили у ФІФА та УЄФА.

До речі, мадридськийРеал визнаний найприбутковішим клубом сезону 2017/18

ФотоCarrusel Deportivo.

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