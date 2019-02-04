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Український вікенд: асисти Малиновського і поразка Шальке Коноплянки

У доробку українців минулого тижня перемога та два результативні паси у чемпіонаті Бельгії, поразка в Німеччині, нічия у Греції та перемога в Угорщині.

футбол

У матчі 20-туру Бундесліги проти Боруссії Менхенгладбах зі стартових хвилин на полі з’явився вінгер збірної України Євген Коноплянка, якому Доменіко Тедеско знову довірив місце у стартовому складі.

На жаль, Євген не зумів відзначитися результативними діями на користь своєї команди і був замінений на 61-й хвилині з тактичних міркувань, так як Нубель отримав пряму червону. Сама гра завершилася перемогою Боруссії з рахунком 2:0.

У Бундеслізі Шальке (22) знаходиться на 12-й сходинці.

У 24-му турі чемпіонату Бельгії Генк Руслана Маліновського здобув вольову перемогу над одним з аутсайдерів Ваасланд-Беверену.

Хавбек збірної вийшов у стартовому складі на матч і відзначився двома результативними передачами на користь своєї команди. У підсумку Генк святкував перемогу з рахунком 2:1.

Наразі Генк має 54 очки і впевнено лідирує у турнірній таблиці.

А найбільш український бельгійський клуб Гент за який грають три українці Роман Яремчук, Ігор Пластун та Роман Безус не зумів здобути перемогу у матчі з Брюгге, розписавши нічию – 1:1.

З трійки українців з перших хвилин на поле вийшов лише Безус, якого у другому таймі замінив Яремчук, у пасиві якого жовта картка.

У чемпіонаті Гент (38) йде на шостій позиції.

А в чемпіонаті Греції відбулася дуель за участю українських футболістів. АЕК Дмитра Чигринського приймав на своєму полі ПАОК Євгена Шахова. 

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Обидва футболісти вийшли зі стартових хвилин. Чигринський відіграв повний матч, а ось Шахов був замінений на 64-й хвилині. Зустріч завершилася з нічийним рахунком 1:1.

У чемпіонаті Греції ПАОК (51) залишається лідером, АЕК (37) – йде третім.

З перемоги 2019 рік розпочав клуб Сергія Реброва, Івана Петряка та Ігоря Харатіна — угорський Ференцварош. У чемпіонаті Угорщини вони здобули важку перемогу над Гонведом.

Обидва українські футболісти вийшли на поле зі старту й відіграли до фінального свистка. поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь Ференцвароша, який лідирує у турнірній таблиці.

Матч 24 туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії виявився результативним для українця Романа Зозулі. У грі проти Кордоби футболіст двічі забив за свою команду Альбасете. Ця перемога повернула Альбасете в чемпіонські перегони. Від першого місця клуб Зозулі відділяє лише 2 пункти.

Футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко на гру своєї команди проти Арсенала в АПЛ не потрапив до заявки, а гра Леганеса (Андрій Лунін, Василь Кравець) в Ла Лізі проти Райо Вальєкано запланована на сьогодні, 4 лютого.

До речі, одеський Чорноморець вирішив приховати на фото своїх потенційних новачків шматком газону.

Фото, KRC Genk.

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