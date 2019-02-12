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Олімпіакос — Динамо: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос — Динамо на Фактах ICTV у четвер, 14 лютого, о 19.55.

Олимпиакос Динамо

Олімпіакос і Динамо зійдуться на стадіоні Караїскакіс у Піреї в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19 у четвер, 14 лютого.

На стадію плей-оф динамівці дозаявили молодого захисника Микиту Кравченка, а також новачка команди форварда Франа Соля.

Читайте: Де дивитися Олімпіакос — Динамо

Цікаво, що склад біло-синіх за оцінками Transferdermarkt дорожчий на €18.9 млн за склад Олімпіакоса. У греків найдорожчим гравецем є Константінос Фортуніс (€7 млн) та Даніель Поденсе (€4,5 млн). У киян – Віктор Циганков (€10 млн) та Фран Соль (€6 млн).

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Педру Мартінша. На перемогу Олімпіакоса приймають ставки з коефіцієнтом 2.09. Успіх біло-синіх оцінюють в 4.02. Нічийний результат зустрічі — 3.42.

Прогноз Факти ICTV

Олімпіакос — Динамо – 2:1.

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