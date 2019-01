У матчі третього туру чемпіонату Мексики між Гвадалахарою та Толукою відбувся спірний епізод.

Голкіпер господарів Рауль Гуліньо за рахунку 1:0 на користь своєї команди відбив м’яч після удару суперника, який прокотився по лінії воріт.

Головний арбітр зустрічі звернувся за допомогою до технології VAR і після 8-хвилинної наради вирішив, що голу не було.

Wow. Goal or no goal? You make the call.

They decided no goal. After 8 minutes of VAR.

Chivas v Toluca pic.twitter.com/S0M7apjtNT

— Web Tilton (@webtilton) 21 января 2019 г.