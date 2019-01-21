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Гол чи не гол? У Мексиці арбітр 8 хвилин дивився відеоповтор

В чемпіонаті Мексики між Гвадалахарою та Толукою відбувся доволі спірний епізод.

Гвадалахара Толука

У матчі третього туру чемпіонату Мексики між Гвадалахарою та Толукою відбувся спірний епізод.

Голкіпер господарів Рауль Гуліньо за рахунку 1:0 на користь своєї команди відбив м’яч після удару суперника, який прокотився по лінії воріт.

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Головний арбітр зустрічі звернувся за допомогою до технології VAR і після 8-хвилинної наради вирішив, що голу не було.

У підсумку Гвадалахара мінімально перемогла гостей з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі на 56-й хвилині забив Алан Пулідо.

У турнірній таблиці чемпіонату Мексики Гвадалахара йде на першій сходинці, Толука – четверта.

Нагадаємо, УЄФА анонсувала введення системи відеоповторів (VAR) в матчах Ліги чемпіонів.

Фото.

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