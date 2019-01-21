В чемпіонаті Мексики між Гвадалахарою та Толукою відбувся доволі спірний епізод.

У матчі третього туру чемпіонату Мексики між Гвадалахарою та Толукою відбувся спірний епізод.

Голкіпер господарів Рауль Гуліньо за рахунку 1:0 на користь своєї команди відбив м’яч після удару суперника, який прокотився по лінії воріт.

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Головний арбітр зустрічі звернувся за допомогою до технології VAR і після 8-хвилинної наради вирішив, що голу не було.

Wow. Goal or no goal? You make the call. They decided no goal. After 8 minutes of VAR.

Chivas v Toluca pic.twitter.com/S0M7apjtNT — Web Tilton (@webtilton) 21 января 2019 г.

У підсумку Гвадалахара мінімально перемогла гостей з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі на 56-й хвилині забив Алан Пулідо.

У турнірній таблиці чемпіонату Мексики Гвадалахара йде на першій сходинці, Толука – четверта.

Нагадаємо, УЄФА анонсувала введення системи відеоповторів (VAR) в матчах Ліги чемпіонів.

Фото: Toluca FC.