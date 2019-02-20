Київське Динамо U-19 обіграло однолітків з туринського Ювентуса в рамках 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Юнацька команда київського Динамо приймала вдома однолітків з туринського Ювентуса. Зустріч пройшла у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського і завершилася з рахунком 3:0 на користь киян.

Рахунок у матчі динамівці відкрили вже на 6-й хвилині зустрічі завдяки точному удару Артура Ващишина. Подвоїти перевагу киянам вдалося у другому таймі завдяки красивому голу Сергія Булеци.

А на 85-й хвилині Денис Попов зняв усі питання про переможця зустрічі, довівши результат до розгромного.

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Також до стадії 1/8 турніру вже пробилися переможці стикових матчів – Тоттенгем, Динамо Загреб, Челсі, Мідттьюлланн та Герта, а також переможці своїх груп (хтось з них стане суперником Динамо) – Атлетіко, Барселона, Ліверпуль, Порту, Аякс, Хоффенхайм, Реал Мадрид та Манчестер Юнайтед.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 22 лютого.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА Динамо — Ювентус.

Фото: JuventusFC Youth.