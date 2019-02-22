Дивіться онлайн-трансляцію жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи-2018/19.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи-2018/19 відбудеться 22 лютого.

Свого суперника на цій стадії дізнається київське Динамо, яке в 1/16 фіналу пройшло грецький Олімпіакос з загальним рахунком 3:2. А ось Шахтар поступився Айнтрахту за сумою двох матчів і вибув з боротьби за трофей.

Процедура жеребкування розпочнеться о 14.00 за київським часом.

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На цьому етапі турніру команди більше не ділять на “сіяних” та “несіяних”. Однак, єдиними командами, з якими не зустрінеться київське Динамо залишаються російські клуби – Зеніт та Краснодар. Також між собою можуть зустрітися представники однієї країни.

Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 7 та 14 березня.

Фото: UEFA.