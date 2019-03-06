PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Де дивитися ПСЖ — Манчестер Юнайтед

Пряму трансляцію матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Манчестер Юнайтед покаже телеканал Футбол 2.

Манчестер юнайтед

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ вдома зіграє з англійським Манчестер Юнайтед. Матч пройде 6 березня у Парижі на стадіоні Парк де Пренс.

Початок матчу о 22.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів МЮ - ПСЖ: Ді Марія обматюкав фанатів і випив пива на полі Два дні проплакав! Неймар розповів про травму

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Нагадаємо, ПСЖ впевнено переміг Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка