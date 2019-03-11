21-річний воротар Ліверпуля Шамал Джордж отримав травми обличчя в результаті нападу.
21-річний голкіпер Ліверпуля Шамал Джордж став жертвою расової дискримінації.
Футболіст разом зі своїм братом постраждали в результаті нападу в центрі Ліверпуля, 9 березня. В результаті інциденту Джордж отримав травму обличчя.
Читайте: Напали з мачете та битами: братів зірок МЮ та Ліверпуля побили та пограбували
Мерсисайдська поліція розслідує інцидент, який зафіксували камери відеоспостереження.
У клубі шоковані, що Шамал та член його сім’ї стали жертвами такого жахливого випробування.
— Ми запропонуємо їм будь-яку необхідну підтримку. Тепер справа в руках поліції, але ми також закликаємо всіх, хто має інформацію про те, що трапилося, не мовчати. Ми також просимо всіх поважати приватне життя Шамала і його сім’ї, – повідомляється в заяві клубу.
Від подальших коментарів у Ліверпулі відмовилися, поки це не стане доречним.
Минулий сезон Шамал Джордж провів на правах оренди в Карлайл Юнайтед.
Раніше тренера молодіжки Ньюкасл Юнайтед звільнили через знущання над гравцем.
Фото: Liverpool Echo