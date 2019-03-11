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Воротар Ліверпуля став жертвою нападу через расову дискримінацію

21-річний воротар Ліверпуля Шамал Джордж отримав травми обличчя в результаті нападу.

Шамал Джордж

21-річний голкіпер Ліверпуля Шамал Джордж став жертвою расової дискримінації.

Футболіст разом зі своїм братом постраждали в результаті нападу в центрі Ліверпуля, 9 березня. В результаті інциденту Джордж отримав травму обличчя.

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Мерсисайдська поліція розслідує інцидент, який зафіксували камери відеоспостереження.

У клубі шоковані, що Шамал та член його сім’ї стали жертвами такого жахливого випробування.

— Ми запропонуємо їм будь-яку необхідну підтримку. Тепер справа в руках поліції, але ми також закликаємо всіх, хто має інформацію про те, що трапилося, не мовчати. Ми також просимо всіх поважати приватне життя Шамала і його сім’ї, – повідомляється в заяві клубу.

Від подальших коментарів у Ліверпулі відмовилися, поки це не стане доречним.

Минулий сезон Шамал Джордж провів на правах оренди в Карлайл Юнайтед.

Раніше тренера молодіжки Ньюкасл Юнайтед звільнили через знущання над гравцем.

ФотоLiverpool Echo

Джерело: Independent

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