PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Англійський клуб, який очолює Лемпард, продають за 1 фунт

Власник англійського Дербі Каунті Мел Морріс готовий позбутися клубу за 1 фунт.

Дерби Каунти

Власник англійського Дербі Каунті Мел Морріс має намір позбутися клубу. Морріс шукає покупця, який готовий стати новим власником команди за £1.

Зазначається, що в період з 2008 року Дербі Каунті щорічно показує негативні фінансові показники. Також у клубу накопичилися чималі борги.

Дивіться: В Англії футболіст виконав “найгірший пенальті в історії”

Головним тренером команди нині є легенда лондонського Челсі Френк Лемпард.

Нині Дербі Каунті виступає в другому за силою дивізіоні Англії — Чемпіоншипі, де посідає восьму сходинку.

Нагадаємо, у цьому сезоні Дербі Каунті вибив Манчестер Юнайтед з Кубка Англії на стадії 1/16 фіналу.

Джерело: The Times

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Жуйку Фергюсона з останнього матчу продали на аукціоні
Лобановський увійшов у топ-10 тренерів в історії футбола за версією France Football
В Англії футболіст виконав “найгірший пенальті в історії”
В США під час матчу на гравця впав стовп з прожекторами
Футболіст Сампдорії потрапив в ДТП під час поліцейської погоні
Воротар Ліверпуля став жертвою нападу через расову дискримінацію
Екс-наставник МЮ та Барселони оголосив про завершення тренерської кар’єри
ФІФА затвердила новий формат клубного ЧС — Kicker
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка