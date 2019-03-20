Власник англійського Дербі Каунті Мел Морріс готовий позбутися клубу за 1 фунт.
Власник англійського Дербі Каунті Мел Морріс має намір позбутися клубу. Морріс шукає покупця, який готовий стати новим власником команди за £1.
Зазначається, що в період з 2008 року Дербі Каунті щорічно показує негативні фінансові показники. Також у клубу накопичилися чималі борги.
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Головним тренером команди нині є легенда лондонського Челсі Френк Лемпард.
Нині Дербі Каунті виступає в другому за силою дивізіоні Англії — Чемпіоншипі, де посідає восьму сходинку.
Нагадаємо, у цьому сезоні Дербі Каунті вибив Манчестер Юнайтед з Кубка Англії на стадії 1/16 фіналу.
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