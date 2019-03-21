Колишнього гравця збірної Колумбії Джона Віафара заарештували за перевезення наркотиків.

Колишнього гравця збірної Колумбії та англійського Саутгемптона Джона Віафара заарештували за запитом правоохоронних органів штату Техас (США).

Американські слідчі вважають, що Віафара брав безпосередню участь у кількох схемах по торгівлі наркотиками, зокрема, він тісно пов’язаний з наркокартелем Клан-дель-Гольфо. Саме цей картель протягом останніх 10 років займався перевезенням великих партій кокаїну через Тихий океан до Центральної Америки та США.

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Віафара арештували після автомобільної катастрофи поблизу колумбійського містечка Калі. У поліцейському звіті зазначено, що чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Футболіст завершив кар’єру у 2015 році. Він грав за англійські Портсмут та Саутгемптон, а також іспанський Реал Сосьєдад. За збірну Колумбії Джон провів 43 матчі.

Раніше екс-форвард Кайзер Чифс та Вотфорда Майк Манжена був заарештований за створення нарколабораторії на своїй фермі.