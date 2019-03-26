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Екс-гравця Шахтаря екстрено госпіталізували

Колишній гравець Шахтаря Франселіно Матузалем був екстрено госпіталізований в Італії.

Матузалем

Колишній футболіст Шахтаря та багатьох європейських клубів Франселіно Матузалем був екстрено госпіталізований в клініку італійського міста Вітербо.

38-річного бразильця було терміново доставлено в лікарню на кареті швидкої допомоги.

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Про причини госпіталізації Матузалема не повідомляється, як і про терміни його перебування у клініці.

Нагадаємо, бразилець завершив кар’єру минулоріч. Останнім клубом гравця був Майамі. У складі Шахтаря він грав з 2004 по 2007 роки.

Раніше колишній гравець донецького Шахтаря Дуглас Коста потрапив в аварію 4 лютого.

Фото: Hellas1930

ДжерелоViterbonews24

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