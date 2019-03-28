Тенісний турнір Кубок Хопмана не буде проводитися з 2020 року.

Командний турнір Кубок Хопмана, який традиційно проходив протягом першого тижня сезону у Перті (Австралія), припинить своє існування.

Кубок Хопмана існував з 1989 року. Ці змагання вважалися неофіційним чемпіонатом світу серед змішаних пар.

Формат Кубка Хопмана включав в себе дві зустрічі в одиночному розряді, а також поєдинок у змішаній парі.

Останнім переможцем турніру стала збірна Швейцарії, яку представляли Роджер Федерер та Белінда Бенчич. У фіналі вони обіграли представників Німеччини Александра Зверєва та Анжелік Кербер.

Замість нього з наступного року стартує новий чоловічий командний турнір ATP Cup.

Збірні України двічі доходили до фіналу Кубка Хопмана: у 1995 брат та сестра Андрій та Наталія Медведєви поступилися німецькій парі Борис Беккер та Анке Хубер (2:1), а у 2016 році Еліна Світоліна та Олександр Долгополов програли австралійській парі Нік Кірьос — Дарья Гаврилова (2:0).

Нагадаємо, грабіжник, який поранив чеську тенісистку Петру Квітову у 2016 році, отримав 8 років позбавлення волі.

Джерело: The West Australian