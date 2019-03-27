PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Грабіжник, який поранив тенісистку, проведе 8 років за ґратами

Грабіжник, який поранив чеську тенісистку Петру Квітову у 2016 році, отримав 8 років позбавлення волі.

Петра Квитова

Суд Чехії засудив до 8 років позбавлення волі грабіжника, який напав на другу ракетку світу Петру Квітову.

Інцидент стався у грудні 2016 року. Тоді зловмисник проник до будинку спортсменки і напав на неї з ножем. В результаті нападу Квітова отримала серйозні пошкодження лівої руки і психологічну травму.

Читайте: Розбійні напади та наркотрафік! У Польщі заарештували бійця UFC

Зловмисником виявився 33-річний наркоман Томаш Жондра. Чоловік не визнає свою провину і буде подавати апеляцію.

Після інциденту тенісистка повернулася на корт лише через півроку після інтенсивного курсу лікування. Свій перший турнір після нападу Квітова виграла влітку 2017 року у Бірмінгемі.

Раніше колишнього гравця збірної Колумбії Джона Віафара заарештували за перевезення наркотиків.

Джерело: Denik

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка