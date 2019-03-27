Грабіжник, який поранив чеську тенісистку Петру Квітову у 2016 році, отримав 8 років позбавлення волі.

Суд Чехії засудив до 8 років позбавлення волі грабіжника, який напав на другу ракетку світу Петру Квітову.

Інцидент стався у грудні 2016 року. Тоді зловмисник проник до будинку спортсменки і напав на неї з ножем. В результаті нападу Квітова отримала серйозні пошкодження лівої руки і психологічну травму.

Читайте: Розбійні напади та наркотрафік! У Польщі заарештували бійця UFC

Зловмисником виявився 33-річний наркоман Томаш Жондра. Чоловік не визнає свою провину і буде подавати апеляцію.

Після інциденту тенісистка повернулася на корт лише через півроку після інтенсивного курсу лікування. Свій перший турнір після нападу Квітова виграла влітку 2017 року у Бірмінгемі.

Раніше колишнього гравця збірної Колумбії Джона Віафара заарештували за перевезення наркотиків.

Джерело: Denik