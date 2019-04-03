PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Пеле госпіталізували у Парижі

Легенду бразильського футболу Пеле госпіталізували у столиці Франції.

ПЕЛЕ

Легенду бразильського та світового футболу Пеле госпіталізували до однієї з клінік Парижа.

Причиною госпіталізації стали нападки лихоманки та правця. Здоров’ю легендарного футболіста наразі нічого не загрожує, однак медики залишили його під доглядом в якості запобіжного заходу.

Читайте: Крутіший за Марадону та Пеле! Названо найкращого футболіста в історії ЧС

Пеле завітав напередодні до столиці Франції, щоб взяти участь у заході та зустрітися з французьким футболістом Кіліаном Мбаппе.

Раніше колишній гравець Шахтаря Франселіно Матузалем був екстрено госпіталізований в Італії.

Джерело: RMC Sport

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Інтер збирається судитися з Бекхемом через назву
Треба позбутися ідіотів! УЄФА хоче дискваліфіковувати команди за прояви расизму
Трагічно загинув 28-річний український футболіст
Фанат приніс на святкування чемпіонства клубу череп свого діда
Ібрагімович заробив і реалізував два пенальті у матчі MLS
Ще більше фарб! В мережу злили дизайн м’яча Ліги чемпіонів-2019/20
Тренеру Рівер Плейта поставлять найбільший футбольний пам’ятник у світі
Екс-гравця Шахтаря екстрено госпіталізували
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка