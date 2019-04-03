Легенду бразильського футболу Пеле госпіталізували у столиці Франції.

Легенду бразильського та світового футболу Пеле госпіталізували до однієї з клінік Парижа.

Причиною госпіталізації стали нападки лихоманки та правця. Здоров’ю легендарного футболіста наразі нічого не загрожує, однак медики залишили його під доглядом в якості запобіжного заходу.

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Пеле завітав напередодні до столиці Франції, щоб взяти участь у заході та зустрітися з французьким футболістом Кіліаном Мбаппе.

Раніше колишній гравець Шахтаря Франселіно Матузалем був екстрено госпіталізований в Італії.

Джерело: RMC Sport