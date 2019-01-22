Форвард Ювентуса Криштіану Роналду прибув до суду Мадрида у справі про несплату податків.

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду отримав вирок у справі про несплату податків.

Про це повідомляє видання Mirror.

Футболіста засудили до штрафу в розмірі €18,8 млн і умовного тюремного ув’язнення терміном в 23 місяці.

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Даний термін буде умовним, оскільки за законами Іспанії перше тюремне ув’язнення автоматично стає умовним, якщо не перевищує 24 місяці.

King Ronaldo is back in Madrid pic.twitter.com/wOn5spSe66 — KroosT8 (@KroosT8) 22 января 2019 г.

Повідомляється, що Роналду погодився з вироком суду.

Раніше суд Мадриду відмовив футболісту в посилених засобах безпеки, щоб він зміг прийти у зал суду через підземний гараж.

Окрім Роналду звинувачується у фіскальному шахрайстві тренер юнацької команди Реала Хабі Алонсо.

Фото: Getty Images.