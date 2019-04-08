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Факти / Спорт

У Румунії лайнсмен освідчився колезі просто на полі

У Румунії лайнсмен освідчився своїй дівчині, яка теж працює лайнсменом.

лайнсмен сделал предложение

У четвертій румунській лізі чоловік, який працює лайнсменом, освідчився своїй дівчині, яка теж працює лайнсменом.

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Чоловік вирішив освідчитися просто на полі перед футбольним матчем.

Тепер ця пара може розробити свою власну мову і спілкуватися через все поле розмахуючи прапорцями.

У вищому чемпіонаті Румунії зараз проходить друга половина сезону: перша група бореться за чемпіонство, а інша — за виживання.

Раніше Факти ICTV писали про сексапільну фехтувальницю, яка розбила серце Гонсало Ігуаїна.

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