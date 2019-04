У четвертій румунській лізі чоловік, який працює лайнсменом, освідчився своїй дівчині, яка теж працює лайнсменом.

Чоловік вирішив освідчитися просто на полі перед футбольним матчем.

The most brilliant story of the week!!! An assistant ref asked the other assistant ref to MARRY HIM before the game! She said yes, fortunately! Romanian football is fabulous. pic.twitter.com/rfuwN3XF0m

— Emanuel Roşu (@Emishor) 7 апреля 2019 г.