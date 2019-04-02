Італійська фехтувальниця Антонелла Фьорделізі стала популярною після того, як виклала переписку з аргентинський футболістом Гонсало Ігуаїном.
Італійська фехтувальниця та модель Антонелла Фьорделізі два роки тому розповіла про переписку з форвардом Челсі Гонсало Ігуаїном, який наполегливо просив дівчину надіслати йому у приват фото у стилі “ню”.
Пізніше сам футболіст заявив, що це був легкий флірт, однак це не уникнуло проблем у стосунках з його коханою.
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А ось Фьорделізі скандальна історія додала чимало популярності. Зараз на сторінку 21-річної красуні в Instagram підписано понад 716 тис. фоловерів.
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Фото: Antonella Fiordelisi
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