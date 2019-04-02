PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Сексапільна фехтувальниця, яка розбила серце Ігуаїну – гарячі фото

Італійська фехтувальниця Антонелла Фьорделізі стала популярною після того, як виклала переписку з аргентинський футболістом Гонсало Ігуаїном.

Антонелла Фьорделизи

Італійська фехтувальниця та модель Антонелла Фьорделізі два роки тому розповіла про переписку з форвардом Челсі Гонсало Ігуаїном, який наполегливо просив дівчину надіслати йому у приват фото у стилі “ню”.

Пізніше сам футболіст заявив, що це був легкий флірт, однак це не уникнуло проблем у стосунках з його коханою.

Читайте: Дружина іспанського футболіста оголеною осідлала коня (18+)

А ось Фьорделізі скандальна історія додала чимало популярності. Зараз на сторінку 21-річної красуні в Instagram підписано понад 716 тис. фоловерів.

Раніше Факти ICTV розповідали про найкрасивішу ринг-гьорл UFC Дженні Андраде.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Сексапільна фехтувальниця, яка розбила серце Ігуаїну – гарячі фото / 11 фотографий

Фото: Antonella Fiordelisi

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Португалія vs Україна: чиї дівчата та дружини спокусливіші? (ГОЛОСУВАННЯ)
Волосся сивіє, а дід дуріє! Легенда Ліверпуля заручився з сексапільною моделлю
Футболіст збірної України відгуляв весілля в елітному ресторані Києва
Захотілося свободи! Зірка Тоттенгема кинув розкішну дівчину-модель
Дуелі на світлових мечах із Зоряних війн визнали офіційним видом спорту
Дружина іспанського футболіста оголеною осідлала коня (18+)
Сексапільна українка, яка надихає тренера Лос-Анжелес Ремс
Рафаель Надаль одружується після 14 років стосунків
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка