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Факти / Спорт

Ліверпуль впевнено обіграв Челсі завдяки голам Мане та Салаха

Ліверпуль обіграв Челсі на Енфілді в матчі 34-го туру чемпіонату Англії.

Ливерпуль обыграл Челси

Ліверпуль приймав Челсі в рамках 34-го туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч пройшла на стадіоні Енфілд і завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 2:0.

Дивіться: Ліверпуль впевнено обіграв Порту у першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ

Рахунок у матчі мерсисайдці відкрили на 51-й хвилині, після того як Садіо Мане замкнув навіс Джордана Хендерсона.  За дві хвилини перевагу червоних подвоїв Мохаммед Салах, який наніс блискучий удар з-за меж штрафного майданчика.

У підсумку Ліверпуль набрав 85 очок та повернувся в лідери АПЛ. Челсі (66) залишився на четвертій сходинці.

До речі, найбагатша людина Великої Британії хоче купити Челсі у Абрамовича.

Фото: Getty Images

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