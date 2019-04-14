Ліверпуль обіграв Челсі на Енфілді в матчі 34-го туру чемпіонату Англії.
Ліверпуль приймав Челсі в рамках 34-го туру англійської Прем’єр-ліги. Зустріч пройшла на стадіоні Енфілд і завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 2:0.
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Рахунок у матчі мерсисайдці відкрили на 51-й хвилині, після того як Садіо Мане замкнув навіс Джордана Хендерсона. За дві хвилини перевагу червоних подвоїв Мохаммед Салах, який наніс блискучий удар з-за меж штрафного майданчика.
У підсумку Ліверпуль набрав 85 очок та повернувся в лідери АПЛ. Челсі (66) залишився на четвертій сходинці.
До речі, найбагатша людина Великої Британії хоче купити Челсі у Абрамовича.
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