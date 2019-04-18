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Факти / Спорт

Динамівець Шапаренко кардинально змінив імідж

Футболіст київського Динамо Микола Шапаренко вирішив радикально змінити зачіску.

Микола Шапаренко довге волосся

Гравець київського Динамо та збірної України Микола Шапаренко вирішив змінити імідж.

Традиційне довге волося Шапаренко, яке вважалося його відмінною рисою, він замінив на коротку зачіску.

Читайте: Голкіпер Андрій Лунін змінив імідж

Знімок оновленого себе Микола виклав на своїй сторінці в Instagram.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Nikolay Shaparenko (@nikolay.shaparenko)

Фото викликало чималий ажіотаж – новий імідж футболіста почали активно обговорювати вболівальники.

Раніше Микола Шапаренко взяв участь у змаганні на точність ударів.

Фото: Getty Images

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