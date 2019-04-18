Лондонський Тоттенгем пробився до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, обігравши за сумою двох матчів Манчестер Сіті.
Лондонський Тоттенгем обіграв Манчестер Сіті на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, і зіграє у півфіналі турніру вперше за 57 років.
Востаннє шпори грали у півфіналі ЛЧ ще у 1962 року проти Бенфіки, поступившись португальському клубу 3:4 за сумою двох матчів.Читайте: 7 голів на двох: Тоттенгем вирвав у Сіті путівку до півфіналу ЛЧ Ліверпуль розгромив Порту на виїзді і пробився до 1/2 фіналу ЛЧ Барселона розгромила МЮ на Камп Ноу і вийшла до 1/2 фіналу ЛЧ
57 років між виходами у півфінал Ліги чемпіонів є рекордним показником в історії турніру.
Tottenham = semi-finalists for the 1st time since 1961/62 #UCL pic.twitter.com/APzKVcZhtd
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 17 апреля 2019 г.
У нинішньому сезоні жереб звів Тоттенгем з амстердамським Аяксом, який зумів пройти туринський Ювентус.