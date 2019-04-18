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Вперше за 57 років! Тоттенгем встановив унікальний рекорд в ЛЧ

Лондонський Тоттенгем пробився до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, обігравши за сумою двох матчів Манчестер Сіті.

Тоттенхэм

Лондонський Тоттенгем обіграв Манчестер Сіті на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, і зіграє у півфіналі турніру вперше за 57 років.

Востаннє шпори грали у півфіналі ЛЧ ще у 1962 року проти Бенфіки, поступившись португальському клубу 3:4 за сумою двох матчів.

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57 років між виходами у півфінал Ліги чемпіонів є рекордним показником в історії турніру.

У нинішньому сезоні жереб звів Тоттенгем з амстердамським Аяксом, який зумів пройти туринський Ювентус.

Фото: Getty Images

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