Лондонський Тоттенгем обіграв Манчестер Сіті на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, і зіграє у півфіналі турніру вперше за 57 років.

Востаннє шпори грали у півфіналі ЛЧ ще у 1962 року проти Бенфіки, поступившись португальському клубу 3:4 за сумою двох матчів.

57 років між виходами у півфінал Ліги чемпіонів є рекордним показником в історії турніру.

Tottenham = semi-finalists for the 1st time since 1961/62 #UCL pic.twitter.com/APzKVcZhtd

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 17 апреля 2019 г.