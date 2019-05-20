Тоттенгем та Ліверпуль зійдуться на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19.

У фіналі Ліги чемпіонів-2018/19 зійдуться Тоттенгем та Ліверпуль. Матч відбудеться у суботу, 1 червня, на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Юргена Клоппа. На перемогу Ліверпуля приймають ставки з коефіцієнтом 1.95. Успіх шпор оцінюють в 4.00. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію фінального матчу ЛЧ Тоттенгем — Ліверпуль. Початок о 22:00, 1 червня.