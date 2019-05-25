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Збірна України U-20 стартувала з перемоги на чемпіонаті світу

Збірна України U-20 з футболу стартувала на чемпіонаті світу з перемоги над США.

Збірна України U-20 стартувала з перемоги на чемпіонаті світу

Молодіжна збірна України обіграла США в першому турі групового турніру чемпіонату світу U-20 з рахунком 2:1.

Рахунок відкрив український футболіст Сергій Булеца на 26-й хвилині. Американцям вдалося відігратися завдяки хаосу перед штрафним майданчиком України. Гол забув Брендон Серванія.

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На старті другого тайму Сергій Булеца навісив з кутового, а Денис Попов виграв повітря на лінії воротарського майданчика і вдруге забив у ворота США – 2:1.

Зустріч завершилася рахунком 2:1 на користь української збірної.

Раніше Факти ICTV писали, що Рома представила комплект нової домашньої форми на сезон-2019/2020.

Видео: FIFA

Фото: FIFA

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