WBC позбавила українського боксера Олександра Усика пояса чемпіона світу в першій важкій вазі в зв’язку з його дебютом в супертяжах.
Всесвітня боксерська рада оголосила, що титул у першій важкій вазі, який раніше належав Олександру Усику, віднині вакантний.
Рішення було ухвалено через майбутній дебют українця у суперважкій вазі.
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Віднині Усик отримав статус “чемпіона у відпустці” і може претендувати на цей пояс у будь-який час, якщо захоче повернутися у важкий дивізіон.
Вакантний титул WBC у важкій вазі буде розіграно 15 червня у Ризі між Майрісом Бріэдісом та Кшиштофом Гловацьким.
Нагадаємо, бій Усика з Такамом скасували через травму українця.
Джерело: WBC
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