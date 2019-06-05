WBC позбавила українського боксера Олександра Усика пояса чемпіона світу в першій важкій вазі в зв’язку з його дебютом в супертяжах.

Всесвітня боксерська рада оголосила, що титул у першій важкій вазі, який раніше належав Олександру Усику, віднині вакантний.

Рішення було ухвалено через майбутній дебют українця у суперважкій вазі.

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Віднині Усик отримав статус “чемпіона у відпустці” і може претендувати на цей пояс у будь-який час, якщо захоче повернутися у важкий дивізіон.

Вакантний титул WBC у важкій вазі буде розіграно 15 червня у Ризі між Майрісом Бріэдісом та Кшиштофом Гловацьким.

Нагадаємо, бій Усика з Такамом скасували через травму українця.

Джерело: WBC