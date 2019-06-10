Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик може провести бій з росіянином Артуром Бетербієвим.

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик може провести об’єднавчий бій з росіянином Артуром Бетербієвим, який володіє поясом IBF.

За інформацією аналітика Майка Коппінджера бій може пройти 22 листопада 2019 року.

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Також, цілком можливо, що проти Гвоздика вийде інший росіянин Сергій Ковальов, який є чемпіоном світу за версією WBO. Однак спершу Ковальову потрібно буде пройти обов’язковий захист титулу у бою з британцем Ентоні Ярдом.

У своєму крайньому поєдинку Гвоздик технічним нокаутом переміг француза Дуду Нгумбу.