Український боксер Олександр Усик став лауреатом щорічної російської премії Легенда боксу.
Чемпіон світу у першій важкій вазі за версією IBF Олександр Усик став лауреатом премії Легенда боксу як найкращий боксер 2018 року.
Бій за участю українця проти російського боксера Мурата Гассієва визнано – Подією року.
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Сам Усик не був присутній на церемонії вручення нагород, яка відбулася 13 червня у Єкатеринбурзі в рамках відкриття другого Міжнародного боксерського форуму.
Раніше WBC позбавила українського боксера Олександра Усика пояса чемпіона світу в першій важкій вазі в зв’язку з його дебютом в супертяжах.
Джерело: P-Спорт
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