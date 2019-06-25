Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко проводить свою відпустку у Лос-Анджелесі разом зі своєю дівчиною.

Захисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко вирішив провести свою відпустку у США разом зі своєю дівчиною Владою Седан.

У Лос-Анджелесі парочка відвідала відомий тематичний парк Universal Studios Hollywood.

На своїй сторінці в Instagram Зінченко виклав фото з парку, підписавши: Акумулюємо енергію до нового сезону.

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Також футболіст виклав у сторіс відео, де він осідлав свою дівчину і змусив його носити по парку на спині.

Нагадаємо, Олександр Зінченко підписав нову угоду з Манчестер Сіті до 2024 року.

Фото: Alex Zinchenko