Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко проводить свою відпустку у Лос-Анджелесі разом зі своєю дівчиною.
Захисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко вирішив провести свою відпустку у США разом зі своєю дівчиною Владою Седан.
У Лос-Анджелесі парочка відвідала відомий тематичний парк Universal Studios Hollywood.
На своїй сторінці в Instagram Зінченко виклав фото з парку, підписавши: Акумулюємо енергію до нового сезону.
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Також футболіст виклав у сторіс відео, де він осідлав свою дівчину і змусив його носити по парку на спині.
Нагадаємо, Олександр Зінченко підписав нову угоду з Манчестер Сіті до 2024 року.
Фото: Alex Zinchenko
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