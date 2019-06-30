Жан Беленюк завоював золото Європейських ігор-2019 у греко-римській боротьбі.

Жан Беленюк завоював для України 11-у золоту медаль Європейських ігор-2019.

Виступаючи у греко-римській боротьбі, українець у фіналі вагової категорії до 87 кг був сильнішим за представника Азербайджану Іслама Аббасова – 3:1.

Приголомшливий перший період дозволив Беленюк заробити три очки. У другому періоді Жан довів поєдинок до переможного завершення, віддавши супернику лише 1 бал.

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Як повідомлялося, збірна України з легкої атлетики стала чемпіоном ІІ Європейських ігор, які проходять у Мінську.