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Європейські ігри-2019. Беленюк завоював для України 11 золото

Жан Беленюк завоював золото Європейських ігор-2019 у греко-римській боротьбі.

Європейські ігри-2019. Беленюк завоював для України 11 золото

Жан Беленюк завоював для України 11-у золоту медаль Європейських ігор-2019.

Виступаючи у греко-римській боротьбі, українець у фіналі вагової категорії до 87 кг був сильнішим за представника Азербайджану Іслама Аббасова – 3:1.

Приголомшливий перший період дозволив Беленюк заробити три очки. У другому періоді Жан довів поєдинок до переможного завершення, віддавши супернику лише 1 бал.

Читайте: Європейські ігри 2019: Віктор Вихрист завоював золото

Як повідомлялося, збірна України з легкої атлетики стала чемпіоном ІІ Європейських ігор, які проходять у Мінську.

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