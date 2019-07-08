PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Ястремська поступилася китаянці і залишила Вімблдон

Даяна Ястремська поступилася китаянці Чжан Шуай у четвертому колі Вімблдону.

Даяна Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська зачохлила ракетку на Вімблдоні 2019.

У четвертому колі українка поступилася у трьох сетах китаянці Чжан Шуай — 6:4, 1:6, 6:2.

Матч тривав 1 годину та 47 хвилин.

Читайте: Потрібно відповідати часу: Вімблдон не називатиме тенісисток місіс та міс

У наступному колі Шуай зустрінеться з переможницею пари Сімона Халеп — Корі Гауфф.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу Вімблдону 2019.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Світоліна вперше в кар’єрі вийшла до 1/4 фіналу Вімблдону
Ястремська вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону
Світоліна пробилася до четвертого кола Вімблдону
Ястремська вийшла до третього кола Вімблдону
Світоліна вийшла до третього кола Вімблдону через відмову росіянки
Потрібно відповідати часу: Вімблдон не називатиме тенісисток місіс та міс
Світоліна успішно стартувала на Вімблдоні
Світоліна програла третій матч поспіль
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка