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Факти / Спорт

Безкоштовна вечеря і вино: ресторан Мессі годує безпритульних

Ресторан Мессі годує бідняків безкоштовною вечерею. Акція триватиме 15 днів

ліонель мессі

Ресторан в Росаріо, що належить плеймейкеру Барселони Ліонелю Мессі і його сім’ї, допоможе малозабезпеченим громадянам.

Починаючи з 5 липня ресторан Лео годує всіх, хто потребує безкоштовної вечері.

– Ми також роздаємо кави, безалкогольні напої, а деяким навіть наливаємо вино. Багато людей прийшли до нас і були дуже ввічливі, – розповів менеджер ресторану Аріель Альмада.

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Акція триватиме 15 днів, безкоштовну вечерю надають з 19.00 до 21.00.

Нагадаємо, чоловік з Ірану схилив до сексу понад 20 жінок, прикидаючись форвардом Барселони та збірної Аргентини Ліонелем Мессі.

Джерело: Marca

Фото: Dreamstime

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