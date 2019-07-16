PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Зеленський доручив побудувати в Україні інфраструктуру для Олімпійських ігор

Володимир Зеленський вважає за необхідне розпочати розбудову спортивної інфраструктури, яку можна буде використати для проведення Олімпійських ігор.

Зеленський доручив побудувати в Україні інфраструктуру для Олімпійських ігор

Володимир Зеленський доручив міністру молоді та спорту Ігорю Жданову та президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці розробити стратегічний план, щоб наша країна могла позмагатися за право провести Олімпійські ігри.

За словами президента України, потрібно почати шукати інвестиції та виділяти гроші з бюджету для розбудови спортивної інфраструктури з метою подальшого її використання для проведення змагання найвищого рівня.

– Нам потрібен певний план, що ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі і прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними, – наголосив Зеленський.

Зі свого боку Бубка зазначив, що Україна не зможе подати заявку раніше, ніж на проведення зимової Олімпіади у 2030 році чи літньої – у 2032 році.

Читайте: Брейк-данс та скейтбординг внесли до програми Олімпійських ігор у Парижі

Також він додав, що найбільш реалістично провести у нашій країні одні з наступних зимових чи літніх Юнацьких Олімпійських ігор.

Як відомо, зимові Олімпійські ігри у 2026 році проведуть у містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо (Італія).

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський зустрінеться з президентом Польщі 1 вересня
“Пересиділи” на посаді: чому Зеленський звільняє послів
Зеленський за кермом Tesla попередив про шахрайство на виборах у Раду
Зеленський звільнить 12 послів України, серед них – посол у США
Радник Зеленського анонсував ліквідацію Міністерства інформполітики
Зеленський прокоментував кортеж і ДТП з автомобілем УДО на Запоріжжі
Як пройде День незалежності 2019: Зеленський підписав указ
Зеленський увів у склад РНБО Богдана, Пристайка і Рябошапка
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка