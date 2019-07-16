Володимир Зеленський вважає за необхідне розпочати розбудову спортивної інфраструктури, яку можна буде використати для проведення Олімпійських ігор.

Володимир Зеленський доручив міністру молоді та спорту Ігорю Жданову та президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці розробити стратегічний план, щоб наша країна могла позмагатися за право провести Олімпійські ігри.

За словами президента України, потрібно почати шукати інвестиції та виділяти гроші з бюджету для розбудови спортивної інфраструктури з метою подальшого її використання для проведення змагання найвищого рівня.

– Нам потрібен певний план, що ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі і прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними, – наголосив Зеленський.

Зі свого боку Бубка зазначив, що Україна не зможе подати заявку раніше, ніж на проведення зимової Олімпіади у 2030 році чи літньої – у 2032 році.

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Також він додав, що найбільш реалістично провести у нашій країні одні з наступних зимових чи літніх Юнацьких Олімпійських ігор.

Як відомо, зимові Олімпійські ігри у 2026 році проведуть у містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо (Італія).