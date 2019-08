Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн повідомив на своїй сторінці у Twitter, що всі квитки на бій між чемпіоном в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василем Ломаченком (13-1, 10 КО) та британцем Люком Кемпбеллом (20-2, 18 КО ) продані.

Читайте: У компанії Алі і Фрейзера: Ломаченко і Кличко потрапили в топ-5 олімпійських чемпіонів

Поєдинок відбудеться 31 серпня на лондонській арені O2, яка може вмістити 20 тис. глядачів в залежності від заходу.

Now officIally SOLD OUT for #Lomacampbell – going to be a big night @TheO2 August 31 pic.twitter.com/4DxrpAqsSW

— Eddie Hearn (@EddieHearn) August 12, 2019