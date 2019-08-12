31 серпня в Лондоні на О2 арені очікується аншлаг під час бою між Василем Ломаченком та Люком Кемпбелом.

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн повідомив на своїй сторінці у Twitter, що всі квитки на бій між чемпіоном в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василем Ломаченком (13-1, 10 КО) та британцем Люком Кемпбеллом (20-2, 18 КО ) продані.

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Поєдинок відбудеться 31 серпня на лондонській арені O2, яка може вмістити 20 тис. глядачів в залежності від заходу.

Now officIally SOLD OUT for #Lomacampbell – going to be a big night @TheO2 August 31 pic.twitter.com/4DxrpAqsSW — Eddie Hearn (@EddieHearn) August 12, 2019

Окрім поясів українського чемпіона, на кону стоятиме вакантний пояс WBC.

Раніше Ломаченко і Кемпбелл прокоментували майбутній бій один проти одного.

Фото: Matchroom Boxing