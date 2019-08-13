Даяна Ястремська впевнено стартувала на турнірі серії Premier 5 у Цинциннаті.
Друга ракетка України Даяна Ястремська стартувала з перемоги на турнірі серії Premier 5 у Цинциннаті.
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У першому колі українка обіграла 19-ту ракетку світу, данку Каролін Возняцкі у двох сетах 6:4, 6:4. Поєдинок тривав 1 годину та 37 хвилин.
У другому колі Ястремська зустрінеться з росіянкою Світланою Кузнєцовою, яка обіграла 11-ту сіяну латвійку Анастасію Севастову.
Нагадаємо, у липні Ястремська вперше в своїй кар’єрі дійшла до четвертого кола травяного турніру серії Grand Slam – Вімблдон.
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