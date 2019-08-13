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Факти / Спорт

Ястремська обіграла Возняцкі у першому колі Цинциннаті

Даяна Ястремська впевнено стартувала на турнірі серії Premier 5 у Цинциннаті.

Даяна Ястремская

Друга ракетка України Даяна Ястремська стартувала з перемоги на турнірі серії Premier 5 у Цинциннаті.

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У першому колі українка обіграла 19-ту ракетку світу, данку Каролін Возняцкі у двох сетах 6:4, 6:4. Поєдинок тривав 1 годину та 37 хвилин.

У другому колі Ястремська зустрінеться з росіянкою Світланою Кузнєцовою, яка обіграла 11-ту сіяну латвійку Анастасію Севастову.

Нагадаємо, у липні Ястремська вперше в своїй кар’єрі дійшла до четвертого кола травяного турніру серії Grand Slam – Вімблдон.

Фото: Getty Images

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