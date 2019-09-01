Олександр Усик повідомив, що вийде в ринг 12 жовтня проти голландського боксера Тайрона Спонга.

Голландський боксер Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) стане першим суперником Олександра Усика в суперважкому дивізіоні.

Про це повідомив сам український чемпіон в інтерв’ю SecondsOut.

– Мій суперник – Тайрон Спунг. Спанг. Я не знаю. Тайрон Спонг. Чи бачив я його бої? Досить, – сказав Усик.

Український боксер також повідомив, що вийде в ринг проти Спонга 12 жовтня.

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33-річний чемпіон Латинської Америки за версією WBC Latino і WBO Latino 31 серпня нокаутував представника Еквадору Джейсона Мінді (14-1-1, 8 КО).

Як повідомлялося, Усик відмовився від бою з росіянином Андрієм Федосовим.