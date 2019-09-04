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Де дивитися онлайн Світоліна — Вільямc на US Open

Пряму трансляцію півфінального матчу тенісного турніру серії Grand Slam – US Open між українкою Еліною Світоліною та американкою Сереною Вільямс вітчизняні любителі тенісу зможуть подивитися на телеканалі Євроспорт.

Свитолина Уильямс

Тенісний матч між Еліною Світоліною та Сереною Вільямс відбудеться 5 вересня о 23.00 в Нью-Йорку. Матч пройде на тенісному стадіоні імені Артура Еша, який входить в Національний тенісний центр імені Біллі Джин Кінг.

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Підтримати першу ракетку України можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Євроспорт, яка розпочнеться о 23.00.

Також зустріч транслюватиме американський кабельний мовник ESPN та ESPN+.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу US Open.

Фото: Dreamstime

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