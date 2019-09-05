Українка Еліна Світоліна зустрінеться з американкою Сереною Вільямс в рамках півфінального матчу US Open в ніч з 5 на 6 вересня.

Букмекери активно приймають ставки на півфінальний матч тенісного турніру US Open між українкою Еліною Світоліною та американкою Сереною Вільямс, який відбудеться в ніч з 5 на 6 вересня на тенісному стадіоні імені Артура Еша.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є американка.

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Ставки на перемогу Вільямс приймають з коефіцієнтом 1,36. Тоді як успіх українки Світоліної оцінюється котируванням 3,25.

Орієнтовний початок зустрічі о 2.00 6 вересня за київським часом.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу US Open.