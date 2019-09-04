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Факти / Спорт

Під час прямого ефіру велогонки Вуельта знайшли плантацію марихуани

Під час восьмого етапу велобагатоденки Вуельта, яка проходить цими днями в Іспанії, сталася незвична ситуація.

Велогонка Вуэльта

Завдяки зйомці велогонки з гелікоптера на даху одного з будинків в іспанському місті Ігуалада виявили плантацію марихуани.

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Спостерігаючи за трансляцією, правоохоронців зацікавила незвична рослинна плантація на даху одного з будинків. Вони одразу ж вирахували помешкання та навідалися туди з обшуком. Побачене їх вразило. На даху господарі вирощували марихуану. Всього було виявлено 40 рослин.

Марихуану було ліквідовано, а горе-плантатору, згідно з іспанськими законами, тепер загрожує великий штраф та ув’язнення від трьох до шести років.

До речі, у Франції затримали наркоторговця з партією марихуани, яка була розфасована у пакети із зображенням гравця Ювентуса Криштіану Роналду.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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