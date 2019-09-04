Під час восьмого етапу велобагатоденки Вуельта, яка проходить цими днями в Іспанії, сталася незвична ситуація.

Завдяки зйомці велогонки з гелікоптера на даху одного з будинків в іспанському місті Ігуалада виявили плантацію марихуани.

Читайте: Майк Тайсон розповів, скільки витрачає в місяць на марихуану

Спостерігаючи за трансляцією, правоохоронців зацікавила незвична рослинна плантація на даху одного з будинків. Вони одразу ж вирахували помешкання та навідалися туди з обшуком. Побачене їх вразило. На даху господарі вирощували марихуану. Всього було виявлено 40 рослин.

El helicoptero de #LaVuelta19 descubre una plantacion de marihuana en una azotea. pic.twitter.com/Zhry3x1rng — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) September 3, 2019

Марихуану було ліквідовано, а горе-плантатору, згідно з іспанськими законами, тепер загрожує великий штраф та ув’язнення від трьох до шести років.

До речі, у Франції затримали наркоторговця з партією марихуани, яка була розфасована у пакети із зображенням гравця Ювентуса Криштіану Роналду.