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Факти / Спорт

Стало відомо, хто зіграє у півфіналі US Open

3 і 4 вересня на Відкритому чемпіонаті США з тенісу відбулися поєдинки 1/4 фіналу.

US Open

Іспанець Рафаель Надаль переміг аргентинця Дієго Шварцмана в матчі 1/4 фіналу турніру US Open.

Тепер, визначилися півфінальні пари в чоловічому і жіночому одиночному розрядах.

В 1/2 фіналу Надаль зіграє з італійцем Маттео Берреттіні, а в іншій парі зустрінуться росіянин Данило Медведєв і болгарин Григор Димитров. Матчі заплановані на вечір п’ятниці.

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У ніч на п’ятницю пройдуть жіночі півфінали: Еліна Світоліна (Україна) зіграє з Сереною Вільямс (США), а Белінда Бенчіч (Швейцарія) з Бьянкою Андрееску (Канада).

Призовий фонд US Open становить $57 млн ​​238,700 тис.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу US Open.

Фото: Dreamstime

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