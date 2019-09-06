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Факти / Спорт

Суд відпустив футболістів Кокоріна та Мамаєва за УДЗ

Виїздний суд у Бєлгородській області ухвалив рішення звільнити умовно-достроково футболістів Олександра Кокоріна та Павла Мамаєва.

Кокорин и Мамаев

Суд задовольнив клопотання форварда Зеніта Олександра Кокоріна та хавбека Краснодара Павла Мамаєва щодо умовно-дострокового звільнення. Також відпустили з-під варти молодшого брата Кокоріна Кирила.

Сторона потерпілих не зауперечувала проти УДЗ, залишивши це рішення на розсуд суду.

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Футболісти покинуть колонію у Бєлгородській області через 10 днів, коли рішення суду набуде законної чинності.

У червні Пресненський суд Москви засудив братів Кокоріних до 1 року та 6 місяців, Мамаєв отрима 1 рік та 5 місяців.

Джерело: Чемпионат

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