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Факти / Спорт

Стало відомо, коли Постол зустрінеться з Раміресом

Бій українця Віктора Постола з чемпіоном за версією WBC та WBO Хосе Раміресом може відбутися 1 лютого 2020 року.

Хосе Рамирес и Боб Арум

Українець Віктор Постол, який є обов’язковим претендентом на пояс WBC у суперлегкій вазі, може зустрітися з чемпіоном WBC та WBO мексиканцем Хосе Раміресом 1 лютого 2020 року.

Промоутер мексиканця Боб Арум заявив, що вони планують організувати бій Раміреса та Постола за тиждень до Супербоулу.

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Також Арум додав, що у випадку успішного захисту поясів Раміресом вони планують організувати бій мексиканця з переможцем фінала WBSS між Джошем Тейлором та Реджисом Прогрейсом.

Спершу планувалося, що бій Постол – Рамірес пройде 30 листопада на арені Banc of California в Лос-Анджелесі, однак мексиканцю в серпні зробили операцію на руці і бій відтермінували.

Нагадаємо, дебют Олександра Усика у надважкій вазі відбудеться проти нідерландця Тайрона Спонга.

ФотоBoxing Scene

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