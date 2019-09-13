Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та WBC Василь Ломаченко наступний свій бій проведе вже у 2020 році.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) може більше не вийти на ринг у 2019 році.

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За словами промоутера українця Боба Арума, Ломаченко хоче дочекатися результату бою між Річардом Коммі та Теофімо Лопесом.

— Я говорив з менеджером Ломаченка Егісом Клімасом цього тижня і він сказав, що Ломаченко хоче почекати переможця бою Коммі – Лопес, якщо не надійде пропозиція щодо великого бою в цьому році. Так що він готовий чекати переможця цього поєдинку, – сказав Арум.

Таким чином, Ломаченко вже вчетверте у професійній кар’єрі може провести два поєдинки за рік. Бій Коммі – Лопес відбудеться 14 грудня.

Раніше Арум заявив, що наступний бій Ломаченка може пройти в Австралії.

Фото: Boxing Scene

Джерело: Boxing News 24