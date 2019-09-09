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Боб Арум назвав наступного суперника Ломаченка

Промоутер Василя Ломаченка заявив, що наступний бій українця може пройти в Австралії.

Василь Ломаченко

Промоутер чемпіона світу за версіями WBC, WBO та WBA у легкій вазі Василя Ломаченка Боб Арум розповів, що наступним суперником українця може стати австралієць Джордж Камбосос-молодший.

— Я дуже хочу, щоб Ломаченко вийшов на ринг в цьому році. За межами США є багато місць для організації поєдинків такого рівня. Він – зірка світового масштабу. Наступний суперник? Ми розглядаємо кандидатуру австралійця Джорджа Камбососа-молодшого. Думаю, що ми зможемо організувати для Ломаченка гідний бій. У випадку з Василем завжди потрібно шукати найскладніших серед доступних суперників, – сказав Арум.

Камбососу-молодшому 26 років. На профіринзі він провів 17 боїв, в яких здобув 17 перемог. В першу чергу він відомий, як спаринг-партер філіпінця Менні Пак’яо.

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Нагадаємо, в крайньому поєдинку Ломаченко завоював вакантний пояс WBC.

ДжерелоWorld Boxing News

Фото: Dreamstime

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