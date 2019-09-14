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Факти / Спорт

Перша дуель: Гвоздик і росіянин Бетербієв зустрілися поглядами

Олександр Гвоздик та Артур Бетербієв провели дуель поглядів перед поєдинком, який відбудеться 18 жовтня.

Перша дуель: Гвоздик і росіянин Бетербієв зустрілися поглядами

Українець Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) та росіянин Артур Бетербієв (14-0, 14 КО) провели дуель поглядів перед боєм у Філадельфії.

Об’єднавчий поєдинок між чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBC Гвоздиком і володарем поясу IBF Бетербієвим відбудеться 18 жовтня.

Читайте: Ломаченко більше не вийде на ринг у цьому році

ЗМІ пишуть, що Гвоздик отримає за бій проти росіянина рекордний гонорар – $1,5 млн.

Нагадаємо, Гвоздик у бою за титул WBC отримав технічну перемогу над французом Дуду Нгумбу.

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