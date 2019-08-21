Факти ICTV зібрали 10 фільмів про спорт, частина з яких, заснована на реальних подіях.

Факти ICTV підготували підбірку фільмів про спорт, мотивацію та силу волі людини, яка присвятила своє життя досягненню нових цілей та висот – це саме те, що потрібно для правильного спортивного настрою.

Скажений бик

1980, США

Режисер: Мартін Скорсезе

Історія про американського боксера італійського походження, заснована на спогадах відомого бійця Джейка Ламотта. Весь фільм побудований на тому, що головний герой псує собі життя своїм невгамовним і крутим норовом, відлякуючи від себе навіть найближчих людей.

Роберт Де Ніро впорався з роллю на відмінно, за що і отримав заслужений Оскар.

Хулігани Зеленої вулиці

2005, США

Режисер: Лексі Александр

Стрічка режисера Лексі Александр Хулігани Зеленої вулиці з Елайджою Вудом та Чарлі Ханнемом вже давно стала культовою. Фільм розповідає про американського студента Метта Бакнера, якого щойно відрахували з університету.

Він прилітає в Англію до своєї сестри, щоб познайомитися з її чоловіком – Пітом. З цього моменту він занурюється в атмосферу постійних бійок між фанатами, футбольних матчів, виїздів та вечірніх посиденьок в пабах. Американець спершу не розуміє, за яку межу готові перейти британські фанати у своїй одержимості, але день за днем він вчиться цьому.

Крихітка на мільйон доларів

2004, США

Режисер: Клінт Іствуд

Після свого виходу стрічка зібрала чотири Оскара та два Золотих глобуси.

Режисер Клінт Іствуд зняв хорошу спортивну драму і сам зіграв у ній одну з головних ролей. Його персонаж – досвідчений тренер з боксу – незважаючи на всі свої принципи, береться тренувати талановиту дівчину. Жіночий бокс взагалі річ дуже жорстка. І доказ тому – сумний фінал.

Сенна

2010, Велика Британія, Франція

Режисер: Азиф Кападія

Сенна – британський документальний фільм, який розповідає про життя та загибель автогонщика Айртона Сенни. У стрічці значна увага приділяється його спортивній кар’єрі у Формулі-1, починаючи з його дебюту на Гран-прі Бразилії 1984 року і закінчуючи його загибеллю в аварії на Гран-прі Сан-Марино 1994 року, а також суперництву з Аленом Простом.

Стрічка вважається однією з найкращих серед документальних про спорт, які були відзняті за останні роки.

Боєць

2010, США

Режисер: Девід О. Расселл

Справжня історія боксера ірландського походження Міккі Ворда про його непростий шлях до звання чемпіона світу. Сходження Ворда було схоже на сходження легендарного Роккі. Брат боксера, переживши низку труднощів, став особистим тренером Ворда.

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Можливо, головна перевага Бійця – його воістину визначний кастинг: Крістіан Бейл і Мелісса Лео виграли по Оскару, але прохідних ролей у фільмі немає зовсім.

Невидима сторона

2009, США

Режисер: Джон Лі Генкок

Фільм заснований на реальних подіях. Майкл Оер, молодий афроамериканець, в черговий раз позбавляється житла, і його бере під свою опіку забезпечена сім’я, членом якої він згодом стає. Майкл володіє величезним ростом і титанічною силою і починає грати за шкільну команду в американський футбол. Успіхи у спорті та навчанні дозволяють йому отримати стипендію спортсмена і вступити на бюджетне відділення в Університет Міссісіпі.

За роль багатої жінки, що бере під своє крило хлопця з неблагополучної сім’ї Сандра Буллок отримала Оскар.

Людина, яка змінила все

2011, США

Режисер: Беннетт Міллер

Фільм знятий за однойменною книгою Майкла M. Льюїса. Головні ролі в картині виконали Бред Пітт, Джона Хілл та Філіп Сеймур Хоффман.

Головний герой фільму – генеральний менеджер бейсбольної команди Окленд Атлетикс – Біллі Бін. Його мета – створити конкурентноспроможну команду, незважаючи на відсутність великих фінансових можливостей. Заручившись допомогою свого нового асистента, Бін намагається зібрати склад, грунтуючись тільки на статистичній інформації про гравців.

Юнайтед

2011, Велика Британія

Режисер: Джеймс Стронґ

У 1958 році світ сколихнула страшна новина: в авіакатастрофі в Німеччині загинули члени легендарної футбольної команди Манчестер Юнайтед. Їм пророкували фантастичне майбутнє, але все перекреслила авіакатастрофа, що сталася в аеропорту Мюнхена.

Режисер Джеймс Стронг не вказує нам документально всіх подробиць самої катастрофи, а розповідає історію про те, як по крупинках відроджувався нині великий футбольний клуб. Юнайтед – це не просто фільм про футбол, це фільм про дух, який не зламати.

Кручений м’яч

2012, США

Режисер: Роберт Лоренц

Спортивна драма режисера Роберта Лоренца. Головні ролі у стрічці виконали Клінт Іствуд, Емі Адамс та Джастін Тімберлейк.

Кінокартина розповідає про старого бейсбольного скаута Гаса Лобеля, який втрачає зір та його дочку Міккі, яка сім років без вихідних працює в юридичній фірмі, де сподівається стати партнером. Зі своєю дочкою Гас відправляється у подорож, щоб знайти перспективного молодого гравця у Північній Кароліні для клубу Атланта Брейвс.

Гонка

2013, США, Німеччина, Велика Британія

Режисер: Рон Говард

Події фільму засновані на реальних і розгортаються протягом шести років. Два молодих гонщика з нижчої ліги Джеймс Хант та Нікі Лауда вперше зустрічаються на трасі. З цього моменту вони живуть тим, що сідаючи за свої боліди, прагнуть обігнати один одного, а в кінці піднятися на вершину п’єдесталу переможців Формули-1, і з почуттям гордості облитися шампанським.

Головні ролі у стрічці виконали Кріс Гемсворт та Даніель Брюль.

До речі, Квентін Тарантіно склав плейлист улюблених композицій з його ж фільмів.

Фото: IMDb.