В активі українців минулого тижня перемога в Англії, нічия в Італії та голи в чемпіонаті Бельгії.

У матчі шостого туру АПЛ Вест Гем Юнайтед на своєму полі впевнено обіграв Манчестер Юнайтед з рахунком 2:0. Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі своєї команди і на 44-й хвилині відкрив рахунок після пасу від Феліпе Андерсона.

На полі Ярмоленко пробув майже весь матч і був замінений на 89-й хвилині. Наразі молотобійці (11) посідають четверту сходинку у турнірній таблиці АПЛ.

А ось Олександр Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті вперше з квітня цього року. За словами наставника містян Пепа Гвардіоли, він вирішив дати відпочинок деяким гравцям, які грали в ЛЧ проти Шахтаря. Сіті без українця у складі розгромив Вотфорд з рахунком 8:0.

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський допоміг своїй команді уникнути поразки у матчі 4-го туру Серії А проти Фіорентини. Українець вперше вийшов у стартовому складі бергамців та відіграв до фінального свистка. По ходу зустрічі Аталанта поступалася з рахунком 0:2, а рятівний м’яч забила на 90+5 хвилині.

Після матчу авторитетний портал WhoScored визнав Руслана найкращим гравцем у складі бергамців. Він отримав оцінку 7,8.

Наразі Аталанта має у своєму активі 7 очок та посідає п’яту сходинку турнірної таблиці Серії А.

Ще один представник в італійському чемпіонаті Євген Шахов, який грає за Лечче, просидів матч проти Наполі на лаві запасних, а його команда поступилася адзуррі з рахунком 1:4.

Наставник Вальядоліда Серхіо Гонсалес продовжує маринувати на лаві запасних голкіпера Андрія Лунін. А в матчі шостого туру Прімери біло-фіолетові поступилися на виїзді Вільярреалу з рахунком 2:0.

Роззабивався у новому сезоні Роман Яремчук. У матчі восьмого туру чемпіонату Бельгії його дубль допоміг вирвати нічию з Зюльте-Варагемом – 2:2.

Перший м’яч українець відправив у ворота суперника з пенальті на 34-й хвилині, а на 76-й хвилині записав у свій актив дубль. Яремчук провів весь матч на полі, а ось ще один українець Ігор Пластун був замінений одразу після перерви.

Нині в активі Гента 14 пунктів та 5-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

Допоміг своїй команді Брюгге здобути перемогу над Андерлехтом український захисник Едуард Соболь.

Українець провів на полі весь матч, а його команда здобула домашню перемогу з рахунком 2:1. Нині Брюгге має 17 очок та розташувався на другій позиції у турнірці.