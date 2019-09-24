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Факти / Спорт

Фанат випадково зібрав на пиво $1 млн і віддав гроші на благодійність

Під час матчу студентського чемпіонату з американського футболу між Айова Гоукійс та Айова Стейт Сайклонс трапилася дуже красива історія.

Карсон Кинг

Гру студенського чемпіонату між Айова Гоукійс та Айова Стейт Сайклонс транслював у прямому ефірі ESPN. В одному з моментів камера вихопила на трибунах вболівальника Карсона Кінга.

Хлопець підняв плакат з написом: Мої запаси світлого пива Bursh потребують поповнення. Також Кінг дописав номер акаунта на сервісі мобільних платежів Venmo.

На його телефон майже миттєво прийшло повідомлення, що йому надійшов грошовий переказ. За наступні півгодини вболівальник заробив $400. На ранок 22 серпня йому надійшло пожертвувань на суму в $1 млн.

— Ніколи б не подумав, що це виросте у щось серйозне. Все починалося з жарту, – сказав Кінг.

Карсон порадився із сім’єю та вирішив віддати гроші на благодійність. Хлопець передасть чек дитячому сімейному госпіталю університету Айови.

— Ми не могли навіть подумати про таке! Дякую кожному, хто допоміг. Ми так вдячні! – подякував вболівальнику Twitter лікарні.

Сам Карлсон залишив для себе лише $15 на один пакунок пива.

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Хлопчина став місцевою знаменитістю, його запрошують на ефіри, а виробник пива Busch Light надіслав йому річний запас пива в екслюзивному пакуванні з його фото на банці. Twitter Busch Light назвав хлопця Легендою Айови.

Ранее хавбек сборной Франции и лондонского Челси Н’Голо Канте сделал необычный подарок для одного из фанатов синих.

Фото: Carson King

Джерело: CNN

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