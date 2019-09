Під час матчу студентського чемпіонату з американського футболу між Айова Гоукійс та Айова Стейт Сайклонс трапилася дуже красива історія.

Гру студенського чемпіонату між Айова Гоукійс та Айова Стейт Сайклонс транслював у прямому ефірі ESPN. В одному з моментів камера вихопила на трибунах вболівальника Карсона Кінга.

Хлопець підняв плакат з написом: Мої запаси світлого пива Bursh потребують поповнення. Також Кінг дописав номер акаунта на сервісі мобільних платежів Venmo.

@CollegeGameDay @KirkHerbstreit @davidpollack47 @MariaTaylor @ESPNCFB I turned my gameday sign for @BuschBeer into a fundraiser for @UIchildrens. We’re at over $5,700.00! #ForTheKids @CycloneATH pic.twitter.com/NeSmj8rGm3 — Carson King (@CarsonKing2) September 16, 2019

На його телефон майже миттєво прийшло повідомлення, що йому надійшов грошовий переказ. За наступні півгодини вболівальник заробив $400. На ранок 22 серпня йому надійшло пожертвувань на суму в $1 млн.

— Ніколи б не подумав, що це виросте у щось серйозне. Все починалося з жарту, – сказав Кінг.

Карсон порадився із сім’єю та вирішив віддати гроші на благодійність. Хлопець передасть чек дитячому сімейному госпіталю університету Айови.

— Ми не могли навіть подумати про таке! Дякую кожному, хто допоміг. Ми так вдячні! – подякував вболівальнику Twitter лікарні.

What a week! We are overwhelmed by all of your generosity, and our hearts are full. A quick message for everyone who has donated to help the kids. #ForTheKids pic.twitter.com/aJLtAtzF7n — UI Stead Family Children’s Hospital (@UIchildrens) September 20, 2019

Сам Карлсон залишив для себе лише $15 на один пакунок пива.

Хлопчина став місцевою знаменитістю, його запрошують на ефіри, а виробник пива Busch Light надіслав йому річний запас пива в екслюзивному пакуванні з його фото на банці. Twitter Busch Light назвав хлопця Легендою Айови.

Hey @CarsonKing2, we said we’d send you a year’s worth of Busch Light, but first we had to make sure the cans were fit for a King. Let us know where to send the truck. #IowaLegend pic.twitter.com/czGBuXRE92 — Busch Beer (@BuschBeer) September 20, 2019

