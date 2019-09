Фінал Ліги чемпіонів у 2021 році пройде на стадіоні Зеніт-Арена в Санкт-Петербурзі (Росія).

Єдиним конкурентом Санкт-Петербурга був Мюнхен. Місто теж прийме фінал Ліги чемпіонів, але у 2022 році.

The 2021 UEFA @ChampionsLeague final will be held at the St Petersburg Stadium, Russia.#UEFAExCo pic.twitter.com/GKpFTXBfVx

— UEFA (@UEFA) 24 сентября 2019 г.