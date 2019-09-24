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Факти / Спорт

Санкт-Петербург прийматиме фінал Ліги чемпіонів у 2021 році

У 2021 році Санкт-Петербург прийматиме фінал Ліги чемпіонів.

зенит арена

Фінал Ліги чемпіонів у 2021 році пройде на стадіоні Зеніт-Арена в Санкт-Петербурзі (Росія).

Читайте: На Зеніт-Арені потоп: уболівальників залило водою

Єдиним конкурентом Санкт-Петербурга був Мюнхен. Місто теж прийме фінал Ліги чемпіонів, але у 2022 році.

До слова, 2 червня Ліверпуль завоював кубок Ліги чемпіонів, перемігши іншу англійську команду Тоттенхем.

Фото: Dreamstime

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