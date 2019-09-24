Колишнього баскетболіста НБА Андре Емметта застрелили в понеділок вранці біля власного будинку.
До будинку колишнього гравця Нью-Джерсі Нетс Андре Емметта проникли двоє невідомих. Андре намагався від них втекти, але його застрелили біля його будинку.
Емметта виявили перехожі й одразу викликали медиків, однак 37-річний Андре незабаром помер в лікарні.
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Свідки місця злочину повідомили департаменту поліції Далласа, що двоє підозрюваних залишили місце вбивства на білому Chrysler 300.
У 2004 році під номером 35 Емметта вибрав на драфті НБА Мемфіс Грізліс, пізніше він поповнив склад Нью-Джерсі, однак більшу частину своєї ігрової кар’єри баскетболіст провів у клубах Середньої Азії.
Раніше Факти ICTV писали, що воротар збірної Кюрасао Жарзіньо Пітер помер напередодні матчу Ліги націй КОНКАКАФ проти збірної Гаїті.
Джерело: USA Today
Фото: CBS News